Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir grup genç ve esnaf, alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla ’Babamın Radyosu’ adlı kısa bir film çekti.

Kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri projeyle farkındalık oluşturmayı hedefleyen grup, bundan sonra da farklı projelerle toplumsal konulara dokunmak istiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan proje yürütücülerinden Emre Özkan, çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını vurgulayarak, "Alzheimer hastalığı üzerine bir kısa film yaptık. Esnaf ve öğrenci arkadaşlarla birlikte tamamen kendi imkanlarımızla çekim gerçekleştirdik. Amacımız bu hastalığa dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmekti. Bu bizim ilk adımımızdı. İleride daha büyük projelerle bu alanda farkındalık oluşturmayı, aynı zamanda alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmayı hedefliyoruz. Ancak bu hedefe ulaşmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi.

’Babamın Radyosu’ adlı kısa filmle seslerini duyurmaya çalışan ekip, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek yeni projeler için gönüllü destekçilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.