Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık 2 yıldır süren kavşak çalışmaları, trafiği olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu nedeniyle, şehir merkezine giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Sürücüler ve vatandaşlar, çalışmaların uzamasından dolayı yaşanan aksamalardan şikayetçi. Alternatif güzergahların yetersiz olması, zaman zaman trafiğin tamamen durmasına yol açıyor. Tatvan-Van, Tatvan-Ahlat ve Tatvan-Bitlis güzergahlarında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Daha önce çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve bu sebeple halk arasında "ölüm kavşağı" olarak anılmaya başlanan noktada yürütülen çalışmalar, özellikle ilçe çıkışlarını neredeyse durma noktasına getirdi. İlçeden çıkış için kullanılan ana güzergâhın çalışmalar nedeniyle kapatılmasıyla birlikte trafik, alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Ancak bu yolların yetersiz kalması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dron ile görüntülenen alanda trafik yoğunluğu net şekilde gözler önüne serilirken, saatlerce trafikte bekleyen sürücüler duruma tepki gösterdi. Zaman zaman sinirlerin gerildiği trafikte, vatandaşlar çalışmaların hızlandırılmasını ve tamamlanana kadar daha etkin alternatif güzergâhların belirlenmesini talep etti. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kavşağın hizmete açılması bekleniyor.