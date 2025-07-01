Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer makamında ziyaret edildi. Protokol üyeleri daha sonra Tatvan sahilindeki iskeleden teknelerle Van Gölü’ne açılarak, deniz şehitleri anısına göle çelenk bıraktı. Programın devamı Tatvan Liman Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, "Ticaretin milli unsurlarla yapılması ve vatandaşlarımızın bu alandaki haklarını kullanabilmesi çok önemli. Bu hakkı vatandaşlarımıza kazandıran devlet büyüklerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizin Van Gölü kıyısında yer alması sebebiyle önemli bir noktada bulunuyoruz. Bu manada, denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Programa Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Tatvan Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Yüksel Kocaman, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Musa Yılmaz kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.