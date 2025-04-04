Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmak istemeyenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatilinin son günlerine gelinirken, bayramı memleketlerinde geçirenler dönüş trafiğine takılmamak için yola çıktı. Araç sürücüleri Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde hem İstanbul hem de Ankara istikametine akıcı yoğunluk oluşturdu. 9 günlük tatilin sona ereceği Pazar akşamına doğru yolun daha yoğun olması beklenirken, güzergah üzerinde hem karayolları hem de jandarma ekipleri tüm önlemlerini aldı.