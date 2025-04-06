Muğla genelinde resmi ve öze okullarda 163 bin 390 öğrenci 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. 2024-2025 İkinci eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü yaz tatiline girecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullara dönecek. Muğla resmi ve özel 854 okulda 163 bin 390 öğrenci ve 16 bin 161 öğretmen okullarına kavuşacak. Geçtiğimiz 28 Mart Cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline başlayan öğrenciler için 7 Nisan Pazartesi günü ilk ders zili çalacak.