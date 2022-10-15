Sivas Numune Hastanesi yangın tahliye ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi yangın tahliye ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesinde Senaryo gereği A Blok 3. Katta elektrik kontağında meydana gelen yangın sonrasında kırmızı kod verildi. Yangın alarmı verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler hastane personeli ve hastaları tahliye işlemini gerçekleştirdi. Senaryo gereği Sivas ili Hafik ilçesinde yaşanan trafik kazası neticesi meydana gelen KBRN vakalarının hastanede dekontaminasyon işlemlerini AFAD ekipleri kurdukları seyyar KBRN ünitesinde gerçekleştirdi. KBRN hastaları dekontaminasyon işlemi yapıldıktan sonra acil serviste izolasyon odasına alındı.

"Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız"

Yapılan tatbikat ile ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, “Hastanemiz A Blok 3. Katta elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın ve trafik kazası sonucu oluşan KBRN vakalarıyla ilgili tatbikat gerçekleştirdik. Yangın nedeniyle serviste yatan hastalarımızın ve çalışan personelimizin transferini başka bir alana gerçekleştirdik. Özellikle AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla bir afet anında ne yapılması gerektiğini uygulamış olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen tatbikatın ardından Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı eğitim ekibi farklı yangın türlerine karşı müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı eğitim verdi.