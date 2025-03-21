Taşköprü Belediyesi zabıta ekipleri, okul önlerinde görev alarak çocukların yollardan güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor.

Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullarda öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde, okul çıkışlarında yaya geçitlerinde görev alan ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçmelerine yardımcı oluyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, çocukların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uyması ve yayalara öncelik vermesi konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.