Taşdoğan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve 27. dönem MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Depremde 60 akrabasını kaybeden Dr. Taşdoğan, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, "Allah bu millete bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendiren depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Dr. Taşdoğan, "Depremde akrabalarımdan 60, köylümüz 433, partilimizden ise bin kişi hayatını kaybetti. Hatıralarımıza ve acılarımızı paylaştığım birçok insan rahmetli oldu. Zor günlerdi. Cenab-ı Allah inşallah milletimize bir daha böyle zor günler yaşatmaz. Depremde insanları enkaz altından çıkarabilme, yaşayanların soğuktan donmamasını önleme, hastalık bulaşmasını önleme, bir çadıra yerleşmesini sağlayabilme, sonrasında konteyner kentlere yerleştirme çabamız vardı. Devletimiz müşvik yönünü gösterip vatandaşımızın evlerini yeniden yapmaya, kalıcı konutlarla yerleştirmeye iki yıldır devam ediyor. Önemli bir yol kat edildi. Binlerce konut sahiplerine verildi. Doğal afete karşı önceden hazırlıklı olmak gerekiyor. Örneğin depremde evlerin sobalarının yıkılması sonucu yangın çıkan evler oldu. Bu tür hadiseler başımıza gelmeden önce tedbir almamız gerekiyor. İnşallah bu acı tecrübelerimizle yeni yapılan binalarda, iş yerlerinde önleyici tedbirler alınır. Devletimiz bu konuda yeterli çalışmalar yapmaya gayret ediyor. Milletimizde artık bu konuda duyarlı" ifadelerine yer verdi.

"Depremde hatıralarım yıkıldı"

Taşdoğan, "Depremin ilk anından itibaren sürekli deprem bölgesindeydik. Etkilendiğimiz çok hadise oldu. Mesela deprem bölgelerine gittik. Evler kibrit çöpü gibi yıkılmıştı. Adeta bir korku filminin içinde geziyor gibiydik. Bireysel olarak çok yakınlarımı kaybettim. Doğduğum ev, doğduğum hastane, ilkokulu okuduğum okul yıkıldı. Arkadaşlarımı, dostlarımı, akrabalarımı kaybettim. Herkesin kendine ait bir hikayesi var. Çok zor günler. Milletimize sabır diliyorum. Devletimiz, baba yönünü göstererek yaraları sarmaya devam ediyor. Bir babanın evladını sarıp sarmaladığı gibi elinden gelen imkanları seferber ediyor. Depremde Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma duygusunun perçinleştiğini bir kez daha gördük. Türkiye’nin her yerinden yardımlar geldi. Bölgede yaraların sarılmasına herkes katkı sağlamaya çalıştı. Millet olmak budur. Birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Millet olmak anıda ve acıda beraber olmaktır. Türk milleti depremde millet olma, yardımlaşma şuurunun ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Herkesten Allah razı olsun. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.