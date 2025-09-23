Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan ürünleri toplayarak imha etti.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde sağlığı tehdit eden çok sayıda ürünü tespit ederek imha etti. Vatandaşların güvenli gıda ve ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra bozulmuş etler de ortaya çıkarıldı.

Sağlıksız ürünler toplandı

Denetimler sırasında market raflarında ve tezgahlarda satışa sunulan birçok ürünün sağlıksız şartlarda muhafaza edildiği belirlendi. Üzeri küflenmiş ve ambalajı yıpranmış peynirler, salamura şartlarına uygun olmayan zeytinler, soğuk zinciri kırılmış etler ile son kullanma tarihi geçmiş temizlik ürünleri, zabıta ekiplerince toplatılarak imha edildi.

"Sağlığı tehdit eden ürünlerin satışına asla izin vermeyeceğiz"

Yapılan denetimler hakkında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus’ta yaşayan hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Halkımızın güvenle tüketebileceği ürünlere ulaşması için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini sürdürüyor. Sağlığı tehdit eden ürünlerin satışına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura göz yumulmayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız şüpheli durumlarda ‘Alo 153’ TİM hattı üzerinden bizlere ulaşabilir" denildi.