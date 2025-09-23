Tarsus Belediyesi tarafından restore edilen Yenice Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Ali Boltaç, "Yenice için artık yeni bir dönem başlıyor" diyerek mahalleye hak ettiği hizmetlerin geleceğini vurguladı.

Tarsus Belediyesi tarafından restore edilen Yenice Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle mahalle halkının hizmetine sunuldu. Açılışta, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşmalarını gerçekleştiren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenice’nin ikinci evi olduğunu ifade ederek, "Yıllardır birçok hizmetten geri kalmış, adeta gözden ve gönülden uzak kalmış Yenice için artık yeni bir dönem başlıyor. Göreve gelir gelmez ilk asfalt atağımızı Yenice’den başlatmıştık. Çünkü Yenice, hak ettiği hizmete kavuşmalıydı. Bugün de bu yolda yeni bir adımı birlikte atıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlarımızın üretkenliği kadın atölyesinde hayat bulacak"

Sosyal tesislerin sadece bir bina olarak değil, her yaştan vatandaşın hayatına dokunacağı bir yaşam merkezi olarak düşündüklerini vurgulayan Başkan Boltaç, "Çocuklarımızın kahkahaları oyun atölyelerinde yankılanacak. Gençlerimizin melodileri müzik odasında yükselecek. Sorunlarımıza yanıt, danışmanlık odasında bulunacak. Kadınlarımızın üretkenliği kadın atölyesinde hayat bulacak. Kitapların büyüsü kütüphanemizde yeni ufuklar açacak "dedi.

"Yedi yıllık mahkumiyet sona erdi"

Başkan Boltaç Uğur Mumcu Parkının hizmete açılacağını belirterek, "Yıllardır atıl durumda kalan Uğur Mumcu Parkı artık bize tahsis edildi. Yedi yıllık mahkumiyet sona erdi. Parkı en kısa sürede onarıp hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Boltaç, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve mali disiplin anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyerek, "1,5 yıllık süreçte mali disiplini sağladık. Şimdi tam hızla yolumuza devam ediyoruz. Bizim haczimiz yoktur, icrada dosyamız yoktur. Havuzun dibindeki kaçakları tıkayıp para biriktiriyor, milletin olanı millete veriyoruz. Yaptığımız her hizmette toplumsal menfaati esas aldık, almaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bütün çabamız, sizin hak ettiğiniz hizmetleri size ulaştırmak içindir"

Boltaç, hiçbir ayrım gözetmeden bu kentte yaşayan herkesin belediye başkanı olacağını vurgulayarak, "İnanın, önünüze bir gün tekrar çıktığımda alnım açık, göğsümü gere gere çıkmak en büyük idealimdir. Çünkü bütün çabamız, sizin hak ettiğiniz hizmetleri size ulaştırmak içindir" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ali Boltaç, çocuklarla ve mahalle halkıyla birlikte kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi. Program, halkla yapılan kısa sohbetin ardından Uğur Mumcu Parkı ziyaretiyle sona erdi.