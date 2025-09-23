Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Gazipaşa Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorunları yerinde dinledi, çözüm için talimat verdi.

Tarsus Belediyesi, mahalle bazlı hizmet anlayışıyla vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Gazipaşa Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak mahalle halkı ve muhtarla birlikte mahalleyi gezdi.

Gazipaşa esnafıyla sohbet eden ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Boltaç, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinledi. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır dile getirdikleri sorunların ilk kez bu kadar doğrudan dinlendiğini belirterek teşekkür etti.

"Gazipaşa’nın ihtiyaçlarını tek tek karşılayacak"

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Ali Boltaç, Gazipaşa’nın bugüne kadar hak ettiği hizmeti alamadığını vurgulayarak; "Gazipaşa Mahallesi, merkeze en yakın olmasına rağmen uzun yıllardır hizmetten en az pay almış mahallelerden biri. Bundan sonra Gazipaşa’nın ihtiyaçlarını tek tek karşılayacak, mahallemizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.