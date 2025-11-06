Tarsus Belediyesi, yaşlı bireylerin ruh sağlığına dikkat çekmek için Emekli Evinde düzenlediği söyleşide kaygı, depresyon ve duygusal dayanıklılığa ilişkin bilgilendirme yaptı.

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaşlı bireylerin ruh sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Yaşlılıkta Ruh Sağlığı ve Mutlu Yaşam Üzerine Söyleşi’ etkinliği düzenledi. Emekli Evinde gerçekleştirilen etkinlikte Psikolog Kerim Çukurova, ‘kaygı, depresyon ve üzüntüyle başa çıkma’ konularında bilgi verdi. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaştıkları duygusal zorluklar üzerine sohbet ederken, ruh sağlığını korumaya yönelik pratik öneriler paylaşıldı. Etkinlikte, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlandı. Söyleşi sonunda katılımcılar, birlikte olmanın ve paylaşmanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

"Ruhsal iyiliği de koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yaş almak, hayatın farklı dönemlerinde yeni öğrenmeler ve kabullenişler demektir. Biz, her yaştan vatandaşımızın kendini değerli hissettiği, sosyal olarak desteklendiği bir kent yaşamını önemsiyoruz. Tarsus’ta yalnızca bedensel değil, ruhsal iyiliği de koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.