Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'ne kazandırılan taziye evi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulurken bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tarsus Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Öğretmenler Mahallesi'nde taziye evini hizmete açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, hem tamamlanan hizmetler hem de mahalle ölçeğinde sürdürülen çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Tarsus Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen taziye evi, kadın ve erkekler için ayrı mescitleri, geniş otoparkı ve yeşil alanlarıyla mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığı ifade edildi.

Açılışta konuşan Başkan Boltaç, taziye evlerinin yalnızca bir yapı değil, dayanışmanın somut bir karşılığı olduğunu vurgulayarak, 'Hayatın en zor anı kayıp anıdır. Böyle zamanlarda insanın en büyük ihtiyacı yalnız olmadığını hissetmektir. Biz Tarsus Belediyesi olarak tam da bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugün açtığımız taziye evimizle birlikte Tarsus genelinde 18 taziye evimiz aktif olarak hizmet veriyor. Yapımında sona geldiğimiz Bolatlı Mahallemizdeki taziye evi ile bu sayıyı kısa süre içerisinde 19'a çıkaracağız. Biz bu kentte sadece hizmet üretmiyoruz, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ağı kuruyoruz. Her mahallede, her sokakta vatandaşımızın yanında olan bir belediyecilik anlayışını adım adım hayata geçiriyoruz' dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Boltaç, 'İhtiyaç neyse o ihtiyaca yönelik çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Öğretmenler Mahallemizde park düzenlemeleri yaptık, çocuklarımızı sosyal projelerle buluşturduk, özel bireylerimize yönelik eğitimler verdik. Fen İşleri ekiplerimiz asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı' ifadelerini kullandı.

Mahallede yürütülen çalışmaların sadece fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını da vurgulayan Boltaç, 'Bizim vizyonumuz nettir. Tarsus'ta hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek' diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış kurdelesinin protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kesilmesinin ardından taziye evi gezildi, program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.