Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sporseverlerin heyecanla takip ettiği 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu devam ediyor. Organizasyonun 2. etabı, Gülnar'dan başlayıp Erdemli'de sona eren zorlu parkuruyla hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tour of Mersin'in 2. etabında 5 kıta 26 ülkeden 120 bisikletçi, Gülnar Hükümet Konağı önünden yarışmaya başladı. Startı, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi. Sporcular, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahta toplam 126 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yayladan denize uzanan eşsiz manzaralar eşliğinde gerçekleşen etap, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Doğa ile iç içe geçen parkur, Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne sererken, yarış boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı sağlık ekipleri de muhtemel durumlara anında müdahale etmek için parkur boyunca hazır bulundu.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Türkiye'nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin'in 2. gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Erdemli sahilinde düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. 8. Tour of Mersin 2. Etap Birincisi Nikiforos Arvanitou, ikincisi Ramazan Yılmaz üçüncüsü ise Mustafa Tarakçı oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Calum Johnston ve Gerard Garcia Ledesma üçüncü oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Nikiforos Arvanitou ve üçüncü Serdar Anıl Depe ödüle layık görülürken, en iyi genç sporcu kategorisinde ise birinci Tomas Pridal, ikinci Amaniel Desta ve üçüncü Hugo Wertz oldu.

1. Etabın sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler, Lider Sporcu Kategorisinde turuncu mayo giyen Calum Johnston, Calum johnston aynı zamanda lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Nikiforos Arvanitou yeşil mayoyu giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe oldu. En genç sporcu kategorisinde ise beyaz mayoyu Tomas Pridal giydi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 8. Tour of Mersin, 3. ve 4. etaplarıyla Mersin'in farklı ilçelerinde devam ederek hem sporculara zorlu parkurlar sunmaya hem de kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceği belirtildi.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olan 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' kapsamında farklı ülkelerden gelen sporcuları ilçelerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etap'ını tamamladık'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etap'ını tamamladıklarından söz ederek, '2. Etap'ımız güzel Gülnar ilçemizden başladı, sporcularımız oradan Mut ve Silifke'yi geçerek, Erdemli'de finish noktasına ulaştılar. Bu parkur daha çok yayladan denize iniş şeklinde 126 kilometik bir parkurdu' dedi. Gülnar'da çok güzel, neşeli ve eğlenceli start ile güne başladıklarını ifade eden Gökayaz, '2. Etap'ımızı en ufak bir sıkıntı olmadan tamamladık. 3. ve 4. Etap'ımız kaldı ve onlara hazırlanıyoruz. 3. Etap en zorlu etabımız ve Tarsus Gençlik Kampı'ndan başlayacağız. Bu etap Çamlıyayla ve Toroslar ilçemizin olduğu bir etap. Ayvagediği Yaylası'nda bitiriyoruz' diye konuşarak, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.