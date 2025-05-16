Mersin’in Tarsus Belediyesinin Engelliler Haftası dolayısıyla ’Tarsus’ta Gelecek Var, Aktif Yaşamda Hayat Var’ temasıyla düzenlediği Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus Belediyesine bağlı Yaşlı Dayanışma Evi’nde Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Gönüllüleri iş birliğiyle düzenlenen Bahar Şenliği yoğun ilgi gördü. Programda, Tarsus Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların sahnelediği dans gösterileri izleyenlere neşeli anlar yaşatırken, Gülbahar Özmen Ritim ve Zumba Grubu’nun enerjik performansı beğeniyle izlendi. Unutulmayan Nağmeler Korosu’nun seslendirdiği ezgiler ve Kent Orkestrası’nın müzikleri de katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Etkinlikte ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.