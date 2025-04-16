Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü sporcuları, Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda gösterdikleri üstün performanslarla ilçenin gururu oldular. Farklı branşlarda mücadele eden genç sporcular, kondisyon, taktik ve psikolojik hazırlıklarını en üst seviyeye taşıyarak büyük başarılara imza attılar.

Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda, bilek güreşi branşında Asude Kök, 23 yaş kategorisinde 80 kiloda sol kolda Türkiye 2’ncisi, sağ kolda ise Türkiye şampiyonu oldu. Yusuf Altundal, 18 yaş ağır sıklet sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Muhammet Kaan Aslan, 18 yaş 90 kiloda sağ ve sol kol kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak çifte zafer kazandı. Melek Hanım Zozan Koçyiğit, 18 yaş altı 45 kiloda Türkiye 3’üncüsü, İremsu Gürses 15 yaş altı kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, Viyan Saygı ise 15 yaş altı kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Voleybol branşında da Tarsus Gelecek Spor Kulübü küçük kızlar takımı, Mersin Ligi Grup Maçlarında bir galibiyet daha alarak rakibini 2-0 mağlup etti. Futbolda ise Tarsus Gelecek Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı.

"Sporun içinde büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü bakar"

Tarsus’un geleceğinin sporla şekillendiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Sporun birleştirici gücüne ve çocuklarımızın potansiyeline inanıyoruz. Bu inançla kurduğumuz Gelecek Spor Kulübümüz, bugün bizlere meyvelerini veriyor. Sadece madalya kazanmıyoruz, çocuklarımızın özgüvenini, disiplinini ve hayallerini büyütüyoruz. Sporun içinde büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü bakar. Tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.