Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından Altın Elma ödülü verilen Tarsus’a ilgi artıyor. Tarsus mutfağının tanıtımında önemli rol oynayan gastronomi merkezi de misafirlerden tam not alıyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın kente kazandırdığı Siptilli Çarşısı’nda bulunan, Tarsus Gastronomi Merkezi geleneksel tatları modern sunumlarla buluşturuyor. Pazartesi günleri hariç her gün hizmet veren mekan, Fındık Lahmacun, Humus, Tarsus Kebab’ı, Yüksük Çorbası ve Dövme Pilavı gibi yöresel tatları, şık sunumlar ve modern servis anlayışıyla bir araya getiriyor. Merkezde Analıkızlı yemeğinden karakuş tatlısına kadar, her damak zevkine hitap eden lezzetler özenle hazırlanıyor.

"Yöremizin lezzet mirasını modern sunumlarla buluşturuyoruz"

Tarsus mutfağının önemine değinen Başkan Ali Boltaç, ’’Altın Elma ödülünü aldığımız günden bu yana Tarsus Gastronomi Merkezi’nde gösterilen ilgi hepimizi sevindirdi. Tarihi Siptilli Çarşısı’nda, yöremizin binlerce yıllık lezzet mirasını modern sunumlarla buluşturuyoruz. Gastronomi Merkezi, üreticilerimizin emeğini ve mutfağımızın uluslararası tanınırlığının en somut göstergesidir" dedi.