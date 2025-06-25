Çorum’da tarlada çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, 96 saat süren teknik ve saha çalışmasının ardından yangını çıkardığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta bulunan tarlada çıkan yangınla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 96 saat süren teknik ve fiziki takip sonucu, olayın şüphelisi E.A. tarafından tarlanın kundaklandığını tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.