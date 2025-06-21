Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tarla temizliğinden çıktığı değerlendirilen yangında, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Dereli Köyüne bağlı Ağlıkdere mevkiinde saat 13.30 sıralarında ormanlık alana yakın bölgede yangın çıktı. Yangına Alaplı İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tarla temizliği nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.