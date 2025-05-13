Karacabey 1. Kitap Fuarı, kitap tutkunlarının yanı sıra sanatseverleri de mest ediyor. Fuarın ilk gününde sahne alan kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, ışık ve gölgeyle şekillendirdiği hikâyeleriyle izleyicilere görsel bir şölen sundu. Yaren Leylek’ten Atatürk’e, Türk bayrağından kitapların büyülü dünyasına uzanan performansı, dakikalarca alkışlandı. Sanatla kitabı buluşturan bu özel gösteri, programa damgasını vurdu.

Karacabey Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Karacabey Kitap Fuarı, edebiyat tutkunlarını ve sanatseverleri Ergün Koç Kültür Merkezi’nde buluşturmaya devam ediyor. Fuarın ilk gününde sahne alan kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, gerçekleştirdiği etkileyici performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"Baharın Coşkusuyla" mottosuyla yola çıkan fuar, sadece kitaplarla değil; aynı zamanda sanatın farklı dallarından gösterilerle de Karacabeylilere kültür dolu anlar sunuyor. Bu kapsamda gerçekleşen Tarkan Köylü’nün kum sanatı gösterisi, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Elinde bir avuç kumla, ışık ve gölge oyunlarını ustalıkla kullanarak oluşturduğu görseller, izleyenleri adeta mest etti.

Katılımcılardan büyük beğeni

Sessizliğin içinde estetikle buluşan bu güzel gösteri, programa gelen katılımcılardan tam not aldı. Kumla şekillenen hikâyeler, izleyicileri hem görsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkardı. Sanatçı, performansında Yaren Leylek ve Adem Amca, Atatürk, Türkiye haritası ve Türk bayrağı gibi simgelerle; kimi zaman doğayı, kimi zaman insan portrelerini, kimi zaman da kitapların büyülü dünyasını resmetti. Bu etkileyici gösteri, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Tarkan Köylü: "Her kum tanesi bir hikâye anlatır"

Gösteri sonunda kısa bir konuşma yapan Tarkan Köylü, sanatıyla Karacabeylilerle buluşmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kum sanatı, geçici ama bir o kadar da etkili bir ifade biçimidir. Her kum tanesiyle bir hikâye anlatmak mümkündür. Bu güzel organizasyonda yer almak benim için çok anlamlıydı. Kitapların olduğu yerde sanatın da olması gerektiğine inanıyorum. Karacabeyli sanatseverlerle aynı ortamı paylaşmak beni fazlasıyla mutlu etti. Böyle anlamlı bir etkinliği hayata geçiren Karacabey Belediye Başkanı Sayın Fatih Karabatı’ya ve emeği geçen Kültür Müdürlüğü ekibine gönülden teşekkür ediyorum."

Program sonunda Kültür Müdürlüğü tarafından Tarkan Köylü’ye plaket takdim edildi.