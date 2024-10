Bursa’da düzenlenen Bursa 21. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 16. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı (BURTARIM 2024), 8 Ekim 2024 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 12 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek olan fuar, tarım ve hayvancılık sektöründeki en son teknoloji ve ürünleri bir araya getiriyor.

Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından biri olan BURTARIM 2024, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde çiftçiler, üreticiler ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuarda, tarımsal mekanizasyon, sulama teknolojileri, sera sistemleri, hayvancılık ekipmanları ve organik tarım gibi geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergileniyor.

200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 200 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuara başta Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Irak, Kazakistan, Romanya, Fransa, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Sudan ve Cezayir olmak üzere birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Burtarım Çiftlik Arenası’nda heyecan dolu etkinlikler

Bu yıl fuara damgasını vuracak etkinliklerden biri de Burtarım Çiftlik Arenası olacak. Buzağı Güzellik Yarışması ve Koyun Kırkım Yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra, ailelerin katılabileceği eğlenceli yarışmalar da fuarın renkli anlarını oluşturacak. “Aileler Yarışıyor” ve “Bil Bakalım (Bil Gelsin)” gibi bilgi ve hız gerektiren oyunlar, ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.

21. Bursa Uluslararası Tarım Fuarı ve 16. Uluslararası Hayvancılık Fuarı’nın eş zamanlı ziyarete açıldığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bursa Tarım Fuarı 21 yıldır aralıksız devam eden sektörün en önemli fuarıdır. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. Bu fuar kendi konusunun en önemli oyuncularından bir tanesi ülkemizde. Bu bölgede yatırımların, bu bölgede Marmara Havzası’nın çok kuvvetli olması bu fuarın da beraberinde çok önemsendiği bir fuar haline geldi. Çok şükür şu anda Türkiye’nin dört bir tarafında aynı. Zamanında dünyanın çok farklı coğrafyalarından da aranılan takip edilen bir marka haline geldi. Bugün ilk gün, artık son güne kadar yoğun bir şekilde Türk tarım sektörünün ticaretine, ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İlk saatlerden itibaren önemli bağlantılar yapıldığını duyduk. Bu bizi çok mutlu etti. Kapalı salonlarda tarımsal mekanizasyon ağırlıklı, ilaçlama, gübreleme, hasat makinaları, ekim makinaları, fide, fidan, tohumculuk ve hayvancılık ekipmanıyla ilgili firmalar katılıyor. Dış alandaki sergi alanımızda da traktörler, küçük bahçe tipinden, en büyük boy traktörlere kadar, biçerdöverler, iş makinaları fuarda yerini alıyor. Dışarıda traktörlere baktığımızda çok geniş bir yelpazeye hitap eden bir ürün. Bahçe traktörlerinden tutun en büyük boy traktörleri 250 bin liradan 24 milyon liraya kadar değişen bir geniş yelpazede ürün grubu var. Her keseye, her bütçeye uygun makina, malzeme, ekipman, traktör sergileniyor. Hemen hemen Türkiye’nin her tarafından ziyaretçi bekliyoruz. Hayvancılıkla, toprakla uğraşan bu işin ile amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen herkesi burada görüyoruz. Aynı zamanda şu anda 30 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa’dan ziyaretçilerimiz var. Bu şekilde giderse fuarın son gününe kadar güzel bir fuara birlikte ev sahipliği yapmış olacağız. 200 civarında Türkiye’nin en önemli üreticileri bu fuarda yerini alıyor. İnşallah geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yıl da herkesin yüzünü güldüren bir fuar olarak kapatırız" şeklinde konuştu.

TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri ise, "Türkiye’deki başta tarım makinesi fuarları Konya, İzmir ve Bursa’da çiftçi ziyareti açısından son derece hareketli geçiyor. Yurt dışında bu kadar hacimli olmuyor. Almanya’da ziyaretçi sayısı 350 bin civarında ama kayda değer bir ziyaretçi 100 bin civarında ziyaretçi ülke dışından geliyor. Türkiye’de tabi ki çiftçi sayısının işletme sayısının çok fazla olması 2 milyondan fazla olması fuarlara yansımış vaziyette. Bir de bizim fuarlara özel bir ne bileyim gelenek var. Normalde fuarlarımız, yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin sergilendiği, bayilerimizle çiftçilerimizle buluştuğumuz bir platform. Fakat özellikle bazı diğer fuarlarda, yöresel fuarlarda satış amaçlı da fuarlara bir ilgi söz konusu oluyor. Çiftçi karşılaştırıyor makineleri, fiyatları. Ona göre bir karar veriliyor. Dolayısıyla fuarın böylesine kalabalık geçmesinde önemli sebeplerden bir tanesi budur" diye konuştu.

BURTARIM 2024, 8-11 Ekim tarihlerinde 09.30-18.00 saatleri arasında, 12 Ekim’de ise 09.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuara, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor.