Yeni ve etkili teknolojiler üretilerek Türkiye’de tarımın geliştirilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) öncülüğünde kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ne (İTTM), İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) destek geldi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir’den Türkiye geneline yayılacak örnek projelerin hazırlanması hedefiyle iş birliği protokolüne imza attı.

Bu kapsamda İEÜ, merkez bünyesinde geliştirilecek projelere, yazılım ile yapay zeka başta olmak üzere birçok farklı alanda eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacak. İEÜ’deki araştırma merkezleri ve laboratuvarlar, tarım teknolojilerinde ulusal ve uluslararası katma değer oluşturacak projeler için kullanıma açık olacak. İTTM’nin danışma kurulunda da İEÜ’den daimi bir üye bulunacak.

Türkiye’nin ilk tematik tarım teknolojileri merkezi olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ne büyük güç katacak iş birliğine ilişkin protokol imza töreni, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Programa; İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel Sekreter Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Yağcıoğlu ve Pınar Erdil, İTB Danışmanı Dilara Sürgü, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ile Araştırma İş Birlikleri ve İnovasyon Koordinatörü Fazilet Vardar da katıldı.

"İzmir, tarım teknolojilerinde üs olabilir"

Toplantıda konuşan İTB ve İTTM Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, çok önemli bir iş birliğine imza attıklarına dikkat çekerek, İzmir’i tarım teknolojilerinde üs yapma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Kestelli, "İzmir Ticaret Borsası olarak, hem bir tarım hem de bir ticaret merkezi olan İzmir’in, Türk tarımının global entegrasyonunda öncü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm paydaş kurumların iş birliğinde İzmir’i, tarım teknolojilerinde bir üs yapma hedefi ile İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni hayata geçirdik. Tarımda bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla kurulmuş olan İTTM, Türkiye’nin ilk tematik tarım teknolojileri merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza ait Menemen’de bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi içerisinde projemize tahsis edilen binada, İzmir Kalkınma Ajansı’mızın güdümlü proje desteği ile kurulan İTTM, KOSGEB’e yapılan başvuru ile de TEKMER unvanı almaya hak kazanmıştır. TEKMER statüsü ile girişimcilere çeşitli vergi avantajları sağlayan İTTM; aynı zamanda kamu, özel sektör, akademi ve tarımsal üreticileri bir araya getirerek tarım teknolojileri geliştirecekler için bir ekosistem oluşturmaktadır" diye konuştu.

"İlk 5’teyiz"

Başkan Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü: "İTTM’yi sadece bölgesel ve ülkesel bir proje olarak düşünmüyor; güçlü proje ortakları ile İTTM’nin başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyaya hizmet üretecek bir ekosistem olmasını planlıyoruz. Bu yolda da önemli bir adım olarak Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye’nin ilk 5 ‘Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi’nden biri olduk. Kısa adı ile ADİM ağına dahil olmak, bize tüm Avrupa çapında 200’den fazla dijital inovasyon merkezi ile iş birliğinin kapılarını açtı. İTTM’nin bir özelliği de ülkemizin önde gelen kurumlarının katılımı ile oluşturulan güçlü ortaklık yapısı ve geniş iş birliği ağına sahip olması."

"Çok değerli bir paydaşımız"

Üniversitelerin, hem akademik kadroları hem de girişimci öğrencileri ile İTTM için çok önemli paydaşlar olduğunu dile getiren Başkan Kestelli, "İzmir Ticaret Odamız tarafından kurulan, İzmir’in ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, şehrimizin güzide eğitim kurumlarından birisi. Özellikle, Türkiye’nin en başarılı yazılım mühendisliği bölümlerinden birine sahip olan İEÜ, en çok tercih edilen üniversitelerinden biri haline geldi. Başarıları ile gurur duyduğumuz üniversitemizle; İTTM bünyesinde genç tarım teknolojileri girişimcileri yetiştirmek ana hedefiyle bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. İTTM Güdümlü Proje ortaklığından, bugün şirket ortaklığına kadar her aşamada projemizi destekleyen, kıymetli dostum Mahmut Özgener şahsında İzmir Ticaret Odamıza ve akademik iş birliğinin kapılarını bize açan İzmir Ekonomi Üniversitemize, Rektör nezdinde teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarım, çok stratejik bir alan"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise böylesine önemli merkeze destek verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Tarımın çok stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, "Tarım; dönüştürücü çözümlere çok ihtiyaç duyulan bir alan. Bu konuda üniversite olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya, katkı sağlamaya hazırız. Unutulmamalı ki, sağlıklı gıda da öncelikle tarımla başlar. Üniversite olarak yazılımın yanı sıra yapay zeka ve robotik alanında gayet iyi bir noktadayız. Bu alanlarda birçok başarılı çalışmaya imza attık. Gururla söylüyorum ki, üniversite olarak İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ne katkılar sunacak birçok güçlü yönümüz var. İTTM, çok değerli ve üniversitemizin vizyonuyla da uyan bir proje. Bizlere, geleceğe dönük böylesine önemli bir projede paydaş olma imkanı verdiği için Sayın Işınsu Kestelli’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.