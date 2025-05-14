Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kara Kalem Şenliği’ne katılan öğrenciler, gezdikleri tarihi yapılardan ilham alarak yaptıkları kara kalem resimlerle sergi açtı.

Gölcük Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, lise öğrencilerine yönelik "Kara Kalem Şenliği" düzenlendi. Öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini geliştirmeleri ve kültürel değerlere sanatsal bir bakış açısı kazandırma hedefiyle düzenlenen şenlik kapsamında öğrenciler; ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Gezi sırasında yaptıkları incelemelerden ilham alan öğrenciler, kara kalem çizimleri ile hayal güçlerini resmettiler. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kültürel ve sanatsal farkındalıklarını geliştirmek amacıyla Yarhisar Müzesi, Hat Müzesi ve Yalı Evlerini kapsayan geziye katıldı. Gezide geçmişten, günümüze uzanan tarihi izleri yakından inceleme ve geleneksel Türk sanatlarının estetik yönlerini gözlemleme fırsatı buldu. Gezi sonrasında öğrencilerimizin gözlemledikleri detaylar, hissettikleri duygular ve bu deneyimlerin öğrencilerde uyandırdığı ilham doğrultusunda karakalem çalışmaları yaptılar. Gördükleri eserler ve iç yansımalarını kara kalem ile kağıda döken öğrenciler, çizdikleri resimler ile Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen törenle sergi açtı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdür Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende şenliğe katılan öğrencilere teşekkür belgesi takdim eden Başkan Sezer, "Etkinlikte birbirinden güzel çizimler ortaya koyan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Sezer, öğrenciler tarafından oluşturulan kara kalem sergisini gezdi. Sergide bulunan eserleri dikkatle inceleyen Başkan Sezer, eser sahibi öğrencilerden bilgiler aldı.