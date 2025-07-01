Mersin’de antik tarih ile doğanın eşsiz güzelliklerini bir araya getiren ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’, bu hafta 4. turuyla doğaseverlere unutulmaz bir deneyim daha yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve doğa ile tarihi buluşturan ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’nin 4. turu, Toroslar ilçesinde gerçekleştirildi. Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar uzanan proje kapsamında bu hafta doğaseverler, 10 kilometrelik Dümbelek Boğazı-Arslanköy parkurunda yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ’tarihe, doğaya, kültüre yürüyelim arkadaşlar’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının yanı sıra çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

Orta zorluk seviyesindeki parkur; sarp kayalıkları, endemik bitki örtüsü ve panoramik manzarasıyla katılımcılardan tam not aldı. Doğa yürüyüşü sırasında güzergah üzerindeki kırsal mahallelerde kısa molalar veren katılımcılar, bölge esnafından alışveriş yapma fırsatı buldu. Yöresel tatlar, el işi ürünler ve doğal gıdalarla tanışan doğaseverler, bölge halkıyla sıcak diyaloglar kurdu.

"Torosların her parkuru farklı bir yüzünü gösteriyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, 17 Mayıs’ta lansmanı yapılan projede 4. turun tamamlandığını belirterek, "Toroslar’ın Tırtar Mahallesi’nden başlayıp Arslanköy’de sona eren parkurumuzu gerçekleştiriyoruz. Her bir parkur Toroslar’ın farklı bir yüzünü gösteriyor. Şu ana kadar 4 parkuru tamamladık, toplamda 38 parkurumuz var. Doğa tutkunlarını kentimize bekliyoruz" dedi..

Gökayaz, projenin uluslararası boyutta olduğunu belirterek, "Tüm parkurlarımız ‘kilikyayolu.mersin.bel.tr’ adresinde GPS kayıtlarıyla birlikte yer alıyor. Ülkemizdeki tüm dağcılık kulüplerini ve seyahat acentelerini Mersin’e davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar memnun

Tura katılan Nilay Genç, yürüyüşlerin tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Umarım Mersin’in tanıtılması için faydalı olur" şiklendi konuştu. Ekrem Yılmaz ise yürüyüşlerin bölge esnafına da katkı sunduğunu vurguladı. Katılımcılardan İlkim Erim de "5 bin yıl öncesine ait bir yolda yürümek heyecan vericiydi" diye konuştu.