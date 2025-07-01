Elazığ’da bir sanayide işe başlayan 3 çırak için ustaları tarafından ’yemin töreni’ düzenlendi. Esas duruşta bekleyen çıraklar, ustalarının yönlendirmesiyle sözleri hep birlikte tekrar etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Elazığ’da sanayide iş başı yapan 3 çırak için ustaları tarafından çıraklık yemini töreni düzenlendi. 3 çırak, esas duruşta bekleyerek "Ustamın sözünden çıkmayacağıma, takımlara gözüm gibi bakacağıma, ortalığı pırıl pırıl yapacağıma ve ileride usta olacağıma" sözlerini tekrar ederek ant içti.

O anları izleyenler, gülmekten kendilerini alamadı.