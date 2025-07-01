Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çevre bilinciyle örnek bir davranış sergileyen bakkal esnafı Kubilay Şahin, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından plaketle ödüllendirildi.

Baklacı Mahallesi’nde bakkallık yapan Kubilay Şahin, her sabah iş yerinin ve evinin önünü süpürüp yıkayarak hem çevresini temiz tutuyor hem de mahalle sakinlerine örnek oluyor. Bu duyarlılığı fark eden Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, esnafı iş yerinde ziyaret ederek çevreye katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Kubilay kardeşimiz her sabah işine başlamadan önce dükkanının ve evinin önünü temizliyor. Dükkanın önüne bir şey düşse, yerden alınıp yenilecek kadar temiz. Bu duyarlı davranışıyla çevremize örnek oluyor. Onu ödüllendirmek istedik. Eğer herkes evinin önünü süpürürse, büyük evimiz olan Alaşehir de tertemiz olur." ifadelerini kullandı.

Plaketi almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kubilay Şahin ise, "Bu davranış bizim atalarımızdan miras. Evimizin önünü temiz tutmak kültürümüzde var. Temizlik bizim için bir alışkanlık. Belediye başkanımızın bu davranışı fark edip bizi ödüllendirmesi bizi hem duygulandırdı hem de motive etti. Herkes kapısının önünü temizlese çevre de tertemiz olur." dedi.

Başkan Öküzcüoğlu, geleneksel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yaparak, çevre temizliği konusunda vatandaşlara örnek olan esnaf Şahin’e teşekkür etti.