Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan tankerin takla attığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Deveçatağı köyü yolu üzerinde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Takla atan tanker yeniden tekerlekleri üzerinde durdu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA