Garanti BBVA’nın ödeme altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliğiyle e-ticaret yapan işletmelere hızlı ve güvenli bir ödeme alt yapısı sunulacak.

Garanti BBVA’nın ödeme altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, e-ticaret yapan işletmelere hızlı, kolay ve güvenli bir ödeme altyapısı sunuyor. İkas altyapısını kullanan tüm işletmeler, Tami Sanal POS’u birkaç dakikada e-ticaret sitelerine entegre ederek ödeme süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Tami Sanal POS’un ikas altyapısına entegrasyonu sayesinde işletmeler, yerli ve yabancı tüm kartlarla ödeme alabilirken, aynı zamanda Tami ile anlaşmalı bankaların kartlarına özel taksit ve kampanyalardan faydalanabiliyor. Tek komisyon oranıyla finansal yönetimde kolaylık sağlanırken, ertesi iş günü ödemeler hesaplara geçiyor. İşletmeler, 7/24 hizmet veren Tami Müşteri İletişim Merkezi’nden destek alarak her an güvenle ödeme süreçlerini yönetebiliyor.

İş birliğini değerlendiren Tami Genel Müdürü Melda Çetin, " Garanti BBVA’nın ödeme sistemleri alanındaki tecrübesi ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde işletmelere ve son kullanıcılara yenilikçi ürün ve çözümler sağlayan Tami markamız, yaptığı iş birlikleriyle de ödemeler dünyasında müşterilerine kolaylıklar sunuyor. E-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde, işletmelerin ödeme süreçlerini rahat, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Başta e-ticaret odaklı olmak üzere tüm müşterilerimize tam istediği’ ödeme teknolojilerini ve çoklu banka sanal POS’u hız, yalınlık, kolaylık odağında sunarak yenilikçi çözümlerle buluşturmaya, onlar için sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

ikas CEO’su Mustafa Namoğlu, "E-ticarette hız ve kesintisiz deneyim, başarı için en kritik unsurların başında geliyor. ikas olarak, kullanıcılarımızın teknik zorluklarla vakit kaybetmeden büyümesini sağlamak ve onlara en verimli e-ticaret deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Amacımız, yalnızca bir altyapı sunmak değil; iş ortaklarımızın, yani kullanıcılarımızın yanında duran, onlara değer katan bir ekosistem oluşturmak.Ödeme süreçleri de bu bütünün en önemli parçalarından biri. Tami ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ikas kullanan işletmeler; zahmetsizce, güvenli ve sorunsuz bir ödeme altyapısına sahip olabiliyor. Entegrasyon sürecindeki kolaylık ve kullanıcı dostu deneyim ile birlikte e-ticaret yapan herkes için fark oluşturan bir çözüm sunuyoruz. Tami ile birlikte, e-ticaret ekosistemini daha da güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.