Talas Belediyesi, Babalar Günü’ne özel anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren "Hoş Seda Musiki Topluluğu", Babalar Günü dolayısıyla özel bir konser verecek. Musiki dolu bu özel gece, tüm müzikseverleri ve özellikle babaları bir araya getirecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın destekleriyle gerçekleşecek olan konser, 13 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20:30’da, Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak. Hoş Seda Musiki Topluluğu’nun icra edeceği Türk Sanat Müziği eserleri ile katılımcılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşatılacak. Her yaştan müzikseverin katılımına açık olan konser, Babalar Günü’nün ruhuna uygun, coşku ve duygu dolu anlara sahne olacak. Açık havada, Amfi Tiyatro’nun ferah ortamında gerçekleşecek olması, katılımcılar için keyifli bir atmosfer sunacak.

Başkan Yalçın’dan konsere davet

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Babalarımız, hayatımızın temel direkleri, sevgi ve fedakarlığın en güzel timsalleridir. Onlara ne yapsak azdır. Bu özel günde, Hoş Seda Musiki Topluluğumuzun gönüllere dokunacak eşsiz performansı ile babalarımızı onurlandırmak ve onlara hoş bir akşam yaşatmak istedik. Tüm hemşehrilerimizi, bu anlamlı günde babalarıyla birlikte müziğin büyülü dünyasına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, sanata ve toplumsal değerlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Babalar Günü’nün coşkusunu müzikle taçlandırmak isteyenler için "Hoş Seda Musiki Topluluğu" konseri kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.