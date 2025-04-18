Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Akçakaya ve Endürlük’te bulunan 33 villa parselinin satışa sunulduğu ihaleye ilgi çok büyüktü. Arsaların adeta kapış kapış gittiği ihalede yaşanan kıyasıya rekabet, hem gayrimenkullerin değerinde satılmasına imkan tanıdı hem de Talas’a duyulan güven ve ilginin göstergesi oldu.

Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan Ali Dağı ve Erciyes’e nazır 33 villa parseli, yoğun ilgiyle kısa sürede alıcı buldu. Şehrin incisi Talas’ın gözde manzaralarından birine sahip olan bu değerli parsellerin satışından toplam 224 milyon 723 bin TL gelir elde edildi. Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihaleye rekor düzeyde başvuru oldu. İhaleye şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da çok sayıda istekli katıldı. Doğal güzellikleri, temiz havası ve panoramik manzarasıyla dikkat çeken Akçakaya ve Endürlük mahalleleri, Talas’ın yeni cazibe merkezleri arasında yerini alırken, bu satış bölgenin değerinin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. 36 aya kadar vadeli ödeme kolaylığıyla sunulan villa parselleri, istekliler arasında kıyasıya rekabete sahne oldu.

İhalenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, satış sürecinin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Talas’ın vizyonuna yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Yalçın; "Ali Dağı ve Erciyes gibi Kayseri’nin sembol değerlerine nazır, doğal güzelliklerle çevrili bu alanda planladığımız villa parselleri, Talas’ın geleceğini şekillendirecek önemli bir adımdı. Tüm parsellerin kısa sürede satılması, halkımızın hem projeye hem de belediyemizin vizyonuna duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu başarı, birlikte inşa ettiğimiz güçlü geleceğin habercisidir. İhalemiz alana, satana, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın ayrıca, elde edilen 224 milyon 723 bin TL’lik gelirin Talas’ta yaşam kalitesini artıracak projelere aktarılacağını, özellikle altyapı yatırımları, yeşil alan düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarında önemli adımlar atacaklarını vurguladı.