Antalya’da Manavgat Belediyesi sağlık söyleşileri kapsamında Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, "Akdeniz Anemisi, Talasemi Önleme Konferansı" ile Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgatlılar ile buluştu.

Toplumsal sağlık bilincini artırmaya yönelik olarak düzenlenen söyleşide, Prof. Dr. Duran Canatan, Akdeniz bölgesinde yaygın görülen kalıtsal bir kan hastalığı olan talasemi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Talasemi taşıyıcılığının ve hastalığın tanımı, genetik geçiş şekli, tanı yöntemleri ve tedavi imkanları gibi birçok önemli konuyu ele alan Canatan, özellikle erken teşhisin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Etkinliğin ardından kısa bir konuşma yapan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, sağlık alanında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu tür etkinliklerin Manavgat Belediyesi’nce sürdürüleceğini belirtti. Kara, "Toplum sağlığını önceleyen, bilimsel veriler ışığında yapılan bu tür söyleşiler, özellikle gençlerimiz ve ailelerimiz için büyük önem taşıyor. Talasemi gibi bölgemizde yaygın görülen hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konferansın sonunda Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara’nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Duran Canatan’a teşekkür plaketi takdim etti. İlgiyle takip edilen etkinlik soru-cevap bölümüyle son buldu.