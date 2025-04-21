Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halinde bulunan talaş yüklü bir tırın dorsesinden çıkan duman korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan talaş yüklü bir tırın dorsesinden dumanlar çıktığını gören duyarlı vatandaşlar araç yangını ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada kuruyan talaşlardan buhar çıktığı belirlendi. Her ihtimali değerlendiren itfaiye personeli talaşların üzerine su sıkarak gelişebilecek yangın ihtimalini ortadan kaldırdı.