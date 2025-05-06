Talas Belediye Meclisi; Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek ilçe adına önemli kararlar alırken, toplantıya Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi teknoloji takımının TEKNOFEST KKTC 2025’teki yankı uyandıran başarısı damga vurdu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, 11 asıl ve 1 ek olmak üzere toplam 12 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi bünyesinde eğitim gören gençlerin TEKNOFEST KKTC’de elde ettiği tarihi başarıya vurgu yaptı. Özellikle ilkokul düzeyinde Türkiye birinciliği kazanan Talaslı teknoloji takımı, sergiledikleri üstün performansla tüm Türkiye’nin takdirini topladı. Ortaokul ve lise düzeyindeki takımların da önemli dereceler elde ettiği belirtildi.

"Bizleri onurlandırdınız"

Bu büyük başarı üzerine konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "İnovasyon merkezimizde yetişen çocuklarımızın Türkiye birinciliği alması bizi onurlandırdı. Dezavantajlı bölgelerden gelen öğrencilerimizin doğru yönlendirme, özverili eğitim ve disiplinli çalışma ile neler başarabileceğinin somut bir göstergesi oldu. Bizi gururlandıran tüm çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" dedi. Başkan Yalçın; başarılı öğrencilere plaket takdim ederek kendilerini tablet bilgisayar ile ödüllendi. Meclis toplantısında ise ilçenin gelişimine yönelik çeşitli konular ele alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, bütçe ile ilgili düzenlemeler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler ile belediye birimlerinin ihtiyaçlarına ilişkin maddeler meclis üyelerince müzakere edildi. Görüşmelerin ardından gündemdeki 12 maddenin bazıları ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler de karara bağlandı.

Öte yandan Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi teknoloji takımları Erkilet Havaalanı’nda Başkan Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra aileleri tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamada gençlere çiçekler verilirken, şampiyonlar üstü açık iki katlı gezi otobüsüyle şehir turu yaparak Talas Belediyesi hizmet binasında çalışanlarca alkışlarla karşılandı.