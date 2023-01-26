Araç sürücüsü D.Ö. isimli kadın ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen trafik polisi ekiplerinin trafik güvenliğini almasının ardından kaza yapan araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

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