Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına katılarak takım otobüsü üzerinde halkın mutluluğuna ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "7’sinden 77’sine bu şehir takıma sahip çıkıyor. Süper Lig’de de başarılı olacağız" dedi.

Süper Lig’den amatöre düşen, kapanma noktasındayken yeniden yükselişe geçen Kocaelispor’un borçlarının ödenmesinde kilit rol üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şampiyonluk otobüsünde kutlamalara katıldı. Binlerce Kocaelispor taraftarının mutluluğuna ortak olan başkan Büyükakın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulundu. Büyükakın, "Biz aslında şehre ve şehrin markasına güvendik. Aslında takım dediğimiz şey; kendi başına bir varlık değil. Şehirle birlikte bir anlam ifade ediyor. Kocaelispor, Kocaeli ile var. Şehir istiyor, şehir inanıyor. Taraftarı bu yüzden var. Daha üst liglerde oynayan ama taraftarı olmayan takımlar da var. Bu şehir 7’sinden 77’sine kadar Kocaelispor’a sahip çıkıyor. Kocaelispor bu kentin takımı ve dolayısıyla biz de takıma inandık. Bir yerde inanç varsa başarı da var. İnşallah bundan sonra da başarılı olacağız. Süper Lig’de de başarılı olacağız. Başardık, yine başaracağız. İnanmaya devam edelim. Kocaelispor daha çok başarılı olacak. Şampiyonluğun tadını çıkartsınlar ama eğlenceye gölge düşürmesinler. Keyifli bir şekilde eğlensinler" diye konuştu.