Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi araçta mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi’nde F.Z.K. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta mahsur kalan 3 kişi çıkarıldı.

Kazaya karışan yolculardan S.S., geçirdiği panik atak nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Sürücü F.Z.K. ile diğer yolcu A.Y.K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.