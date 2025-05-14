Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası yakınlarında seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grubu ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.