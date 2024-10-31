Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren genç öndeki araca çarptı. Babasının el frenini çekerek müdahale ettiği olay güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün bayılarak ayağının gaz pedalında kaldığı olayda önde aracın olması faciayı önledi.

Olay geçen günlerde Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. 23 yaşındaki Mert Y.; idaresindeki otomobil ile trafikte beklediği sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Sürücünün bayılması üzerine ayağı gaz pedalında kaldı. Otomobil bu kez önde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Yan koltukta bulunan babası ise duruma müdahale ederek el frenini çekti. Önde aracın bulunması ise büyük bir faciayı önledi.

Çevredekilerin de yardımıyla araçtan indirilen sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik bir süre sonra normale döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.