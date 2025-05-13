Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Suruç’taki sıcak asfalt çalışmaları vatandaşın yüzünü güldürdü, hizmet memnuniyetle karşılandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç’ta yürüttüğü asfaltlama çalışmalarıyla ilçede yıllardır süregelen altyapı sorunlarına neşter vuruyor. Başlatılan asfalt seferberliği vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını Suruç ilçesinde yoğunlaştırdı. İlçede uzun süredir beklenen asfaltlama çalışmaları kapsamında Remil Yolu, Mızar Yolu, 952. Sokak ve Sur Caddesinde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, bu bölgelerde çalışmaları bitirerek yolları modern ve konforlu hale getirdi.

Sırada diğer caddeler var

Suruç’taki asfalt atağı Değirmen Caddesinde tüm hızıyla devam ederken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde Yoğurtçu, Tılal ve Kara caddelerinde de sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar sayesinde hem ulaşım kolaylaşacak hem de toz, çamur gibi çevresel sorunlar ortadan kalkacak.

Halktan Başkan Gülpınar’a teşekkür

Yıllardır ilk kez bu denli kapsamlı asfaltlama çalışmasına tanıklık eden Suruçlu vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni asfaltlanan yolları gören birçok mahalle sakini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, bu çalışmaların ilçeye değer kattığını ve yaşam kalitesini artırdığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Suruç’un yanı sıra diğer ilçelerde de benzer altyapı ve yol çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, kent genelinde yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.