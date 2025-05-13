Trendyol 1. Lig’de Play-Off 1. Tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Trendyol 1. Lig’de Play-Off 1. Tur müsabakaları, 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu turda oynanacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol 1. Lig’de Play-Off 1. Tur karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

15 Mayıs Perşembe

16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 İstanbulspor - Boluspor: Yiğit Arslan

Kaynak: İHA