Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yayladan indirilen koyun sürüsü, kar ve tipiye yakalandı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık köyü yakınlarında yaylada olan koyun sürüsü, yüksek kesimlerden dönüş güzergahında kar ve tipiye yakalandı. Çobanlar ve hayvanlar zor anlar yaşarken, sürünün dönüş yolculuğu zor şartlar altında devam etti. Sürü çobanı, ‘’Dün geceden beri kar yağışı devam ediyor. Dönüş yolculuğumuz zor geçiyor. Uzun süredir kasım ayında bu denli bir kar yapışı ile karşılaşmamıştık’’ dedi.