Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Kadooğlu, "Biz bugüne kadar Suriye’ye sadece Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarından ihracat yapıyorduk. Şimdi denizyolu da dahil tüm kapılar açıldı" dedi.

Suriye’nin 11 Ocak’ta gümrük vergilerinde büyük artışlar yapması üzerine Ticaret Bakanlığı heyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda 269 ürünün gümrük vergisinde revizyona gidildiğini hatırlatan Başkan Celal Kadooğlu, "Yeni Suriye yönetimi ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkilerin ticareti de büyük ölçüde artıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımıza rapor hazırladık”

Suriye hükümetinin tüm gümrük kapılarında gümrük vergilerini büyük ölçüde artırmasının ardından yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Celal Kadooğlu, "Gümrük vergileri yüzde 300-500’lere varan oranda artınca ihracatımız durma noktasına gelmişti. Gümrük kapısında 4 bine yakın TIR ve kamyondan oluşan 6 kilometre uzunluğunda kuyruk meydana geldi. Biz bu kadar artışın yanlış olduğunu, mantığının bulunmadığını anlattık ve konuyu hassasiyetle Ticaret Bakanlığımıza ve ilgili yerlere rapor ettik. Ticaret Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak Suriye yönetimi ile temasa geçti. Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu başkanlığında görüşmeler başlatıldı. Ticaret Bakanlığımız, hububat, bakliyat ve temel gıdalar alanında, makul gümrük vergilerinin ne olabileceği konusunda bizden bir rapor istedi. Biz ürün bazlı olarak hazırladığımız raporu Bakanlığımız heyetine ulaştırdık. 23 Ocak’taki görüşmelerde, gümrük vergilerinin revize edilmesine karar verildi. 27 Ocak’ta 269 üründe vergilerde indirime gidildi. Bu güzel gelişmede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Denizyolu ile ihracat kapısı da açıldı”

Suriye’ye yapılan ihracatın hızla artarak çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını ifade eden Başkan Kadooğlu, "Bu gümrük tarifesi sadece bizim kapılarımızda geçerli olan bir konu değil. Yeni Suriye yönetimi bütün gümrük kapılarında aynı tarifeyi uyguluyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla ihracat yapacağımız kanaatindeyiz. Çünkü daha önce sadece Cilvegözü ve Öncüpınar’dan Suriye’ye ihracat yapabiliyorduk. Ancak şu anda Suriye’nin tüm gümrük kapılarından, hatta deniz yoluyla da ihracat yapabilecek kapasiteye gelmiş durumdayız. Yani Suriye’nin tüm kapıları ihracata açılmış oldu. Gelinen aşamada, ihracatımız kesinlikle eski günlerdekinden çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Hububat bakliyat ihracatı iki katına çıkacak”

Suriye’ye ihracatı en fazla artıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğuna dikkat çeken Kadooğlu, "Biz sektör olarak yani hububat ve bakliyat alanında Suriye’ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat yapıyoruz. Bana göre, önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır. Bakın, 11 Ocak’ta gümrük vergileri artınca ihracat durma noktasına geldi. Ticaret Bakanlığımız hemen harekete geçerek 23 Ocak’ta Suriyeli yetkililerle Şam’da toplantı yaptı. 27 Ocak’ta da 269 üründe vergiler revize edildi. Sürecin bu kadar hızlı işlemesi, Suriye ile ilişkilerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

“En iyi, kaliteli ve hızlı hizmeti biz veririz”

Kadooğlu, Suriye’nin yeniden imarında en büyük rolü Türk firmalarının alacağını sözlerine eklerken, "Suriye 12 yıldır savaşıyor. Savaş döneminde ve sonrasında Suriyelilere en büyük desteği biz verdik. Bunun yanında Suriye’nin kalkınma sürecinde en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti verebilecek tek ülke Türkiye’dir" diye konuştu.