AK Parti Sözcüsü Çelik: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."
Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Suriye Özel Temsilcisi İzzet Şabender’i kabul etti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Suriye Özel Temsilcisi İzzet Şabender, Suriye’deki temaslarını sürdrüyor. Şabender, Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara tarafından kabul edildi. Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Eş-Şara, geçtiğimiz Nisan ayında Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelmişti.
Kaynak: İHA