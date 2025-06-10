AK Parti Sözcüsü Çelik: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."