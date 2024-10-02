Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Yarımadası’nda sürekli arızaların meydana geldiği ana içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları başladı. İlk olarak Gölköy Mahallesi’nde bulunan Gölköy, Gündoğan, Kızılburun, Dağbelen, Farilya, Yalıkavak, Dirmil, Geriş, Koyunbaba, Erdemil, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis, Bahçelievler, Akçaalan ve Karabağ Mahallerini besleyen içme suyu hattının 600 metrelik kısmının değişimi yapıldı.

Arızaların ortadan kalkması ve vatandaşlara kesintisiz olarak su sağlanabilmesi amacıyla yapılan yenileme çalışmasının ardından hatların sorunsuz olarak devreye alınabilmesi bağlantı işlemleri başlatıldı. Çalışma sırasında su alımı durdurulacak ve hattın dolum işlemlerine imalatın tamamlanmasının ardından başlanacaktır. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte hat tekrar doldurulmaya başlanacak ve alt kotlardan itibaren su alımına başlanarak kademeli olarak üst kotlara su verilecektir. Su alımının tamamlanması ve hattın tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından su kesintisi sona erecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bu süreçte depoların dolması ve kesinti süresinin azaltılması amacıyla içme suyu tankerleri ile depolara su takviyesi yapılarak su seviyeleri hızlıca arttırılacak. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür eder, çalışmalar süresince su kesintisinden en az düzeyde etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz” denildi.