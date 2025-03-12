Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kazım Özer İlkokulu’nu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi, oyunlar oynadı.

Şube Müdürü İbrahim Erdem Gülcü’nün eşlik ettiği ziyarette Sünnetci sınıflarda öğrencilerin derslerine konuk oldu. Öğrencilerle soru cevap etkinlikleri ve keyifli sohbetler eşliğinde geçen derslerin performansından duyduğu memnuniyetini sık sık dile getiren Sünnetci: "Öğrencilerimizdeki özgüven ve samimiyet takdire şayan. Sizlerin özverili çalışmalarınız ve fedakârlığınızla geleceğimizin teminatı evlatlarımız her alanda başarıyı elde edeceklerdir. Ders içeriklerinde de gördüğüm kadarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz sınıflarımızda sizler tarafından başarıyla uygulanmakta. Hep birlikte meyvelerini çok yakın zamanda toplamaya başlayacağımıza inanıyorum. Amacımız güçlü bir aile olan Afyonkarahisar eğitim ailesi olarak bizler sizlerle birlikte ilimizin eğitim çıtasını zirveye taşımak. Bunu yaparken de öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal, fiziksel ve ahlaki yönden tam bir bütün halinde yetiştirmeyi arzuluyoruz. Verilen her damla emek bizlere başarı olarak dönecektir. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.