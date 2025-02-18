Çorum’un Sungurlu ilçesinde adliye personeline yangın eğitimi verildi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sungurlu Adliyesi personelini yangınlara karşı hazırlamak amacıyla eğitim verildi. Düzenlenen eğitimde yangın tüplerinin yerleri, acil çıkış yolları ve yangın merdivenlerine dair teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından ise yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta personele yangın söndürme tüplerinin çeşitleri, kullanımı ve yangına yaklaşma mesafesi konularında uygulamalı eğitim verildi.