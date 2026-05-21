İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi sonrası alıkonulan 422 aktivist, özel uçaklarla İstanbul'a getirilmişti. Aktivistlerden yaralı olanlar ve kendilerini iyi hissetmeyen 53 kişi ambulanslara alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aktivistler hastanede ve Adli Tıp Kurumu'nda çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla karşılandı.