Osmanlı Sarayında Sultanların sofralarının baş tacı sultani çekirdeksiz üzüm dünya sofralarını süslemek için gün sayıyor. Sultani çekirdeksiz taze üzümün ihracat yolculuğu 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlıyor. Türkiye, 2025 yılında 100 milyon dolarlık sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlâna (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa il ve ilçelerinde emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

“Manisa – İzmir – Denizli illerinde yetişen sultani çekirdeksiz taze üzümün kesimi için 3 Ağustos 2025 Pazar günü, ihracatı için 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününe vize çıktı. Mevlâna (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin; kesimi için 14 Ağustos 2025 Perşembe günü izin verilirken, ihracatı 15 Ağustos 2025 Cuma günü start alacak.”

Sultani çekirdeksiz üzümünün anavatanının Anadolu olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, içerdiği yüksek C ve K vitaminleri sayesinde sultani çekirdeksiz taze üzümün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, cilt sağlığına iyi geldiğini, K vitamini sayesinde kalp ve damar sağlığına olumlu katkıda bulunduğunu paylaştı.

Yetişkin insanlarda günlük 200 gram, çocuklarda 100 gram tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Uçak, “Üzüm çekirdeği güçlü antioksidanlar içerir ve cilt yaşlanmasını geciktirici etkileriyle kozmetik ürünlerde de kullanılır. Üzümdeki polifenoller, hafızayı geliştirir ve beyin hücrelerini korur. Özellikle çocuklarda zihinsel performansı artırıyor. Öte yandan sultani çekirdeksiz taze üzüm tam bir paylaşım ürünü. Her gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği fiyat aralığında” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2024 yılında 35 bin ton sofralık sultani çekirdeksiz üzüm ihraç ettiğini ve 81 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini paylaşan Başkan Uçak sözlerini şöyle tamamladı: “2024 yılında sofralık taze üzüm ihracatımız toplamda 134 milyon dolar oldu. Sultani çekirdeksiz üzüm toplamda yüzde 60 pay aldı. Bu yıl mart ve nisan aylarında yaşanan soğuk ve don olaylarına rağmen ihracat için kaliteli bir rekolte var. 2025 yılında ihracatta geçen yılki miktarı yakalayıp geçeceğimize inanıyoruz. Hedefimiz taze üzüm ihracatında toplamda 150 milyon dolar, sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatında 100 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak olacak. Üreticilerimize, tüccarlarımıza, ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum.”

Rusya, Ukrayna ve Polonya ihracatta zirvede yer aldılar

Türkiye, 2024 yılında en çok sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatının 33,3 milyon dolarla Rusya Federasyonu’na gerçekleştirdi. İkinci sırada 15,7 milyon dolarlık taleple Ukrayna yer aldı. Zirvenin üçüncü basamağına 7,5 milyon dolarlık sultani çekirdeksiz üzüm talebiyle Polonya adını yazdırdı. Bu ülkeleri 4,8 milyon dolarla Almanya ve 4,6 milyon dolarla Romanya takip etti. Türkiye’nin sultani çekirdeksiz üzüm ihraç ettiği ülke sayısı 46 oldu.