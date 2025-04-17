Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, ilçe genelindeki yolları yeniliyor.

Çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam eden Sultanhisar Belediyesi, özellikle bahçe yolları başta olmak üzere yol düzenleme ve yenileme çalışmalarında da hız kesmiyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipleri, ilçe genelinde yol düzeltme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu bir hale getirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ise "İlçemiz genelinde faklı noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemiz ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz" dedi.