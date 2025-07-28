Sultangazi’de Yıldızlı Geceler etkinlikleri başladı. Her Cuma ve Cumartesi farklı mahallelerde gerçekleştirilen Yıldızlı Geceler, yetişkin, çocuk açık hava sineması ve çocuk müzikali ile 7’den 70’e herkese keyifli bir akşam yaşatıyor.

Sultangazi Belediyesi, bu kez komşularını nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Yaz akşamları, birlikte izlenen açık hava sinemaları ve etkinliklerle unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

Yıldızlı Geceler 15 Mahalle’de

Her Cuma ve Cumartesi farklı mahallelerde gerçekleştirilen Yıldızlı Geceler, çocuk sineması ve çocuk müzikali ile minik misafirlerine eğlenceli bir akşam yaşatıyor. Ardından yetişkinler için açık havada sinema keyfi başlıyor.

Film gibi yaz akşamı

İlk gösterim, Eski Habipler Mahallesi’nde ardından Zübeyde Hanım Mahallesi’nde gerçekleştirildi. "Tay" isimli animasyon filminin ardından Nefes: Vatan Sağolsun filmi ve Yeşilçam filmi "Neşeli Günler" sinemaseverlerle buluştu. Etkinlik, hem çocuklardan hem de yetişkinlerden yoğun ilgi gördü. Sinemaseverler, açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. Sinema keyfine patlamış mısır ve soğuk içecekler de eşlik etti.

"Zamanda yolculuk"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Nerde o eski yaz akşamları diyen komşularımız için nostaljik bir yolculuk olsun istedik. Her mahallemizde Sultangazi’de Yıldızlı Geceler etkinliği düzenlemeye başladık. Bizler için komşularımızın ilçelerinde keyifli zaman geçirebilmesi, sosyalleşebilmesi çok kıymetli. Yaz akşamlarının tadını açık hava sineması ile çıkaralım istedik. Bunun yanında çocuklarımızın da eğlenebileceği etkinlikler düzenledik. Komşularımızın yoğun talebi de bizleri memnun etti. Sultangazi’de Yıldızlı Geceler etkinliklerimizi tüm mahallelerimizde düzenleyeceğiz. Tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.